リンクをコピーする

東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 貿易収支（1月）08:50 結果-1兆1526億円 予想-2兆1291億円前回1135億円（1057億円から修正） 結果16.8% 予想13.0%前回5.1%（輸出） 結果-2.5% 予想3.5%前回5.2%（5.3%から修正）（輸入） 【豪州】 賃金指数（第4四半期）09:30 結果0.8% 予想0.8%前回0.8%（前期比) 結果3.4% 予想3.4%前回3.4%（前年比)