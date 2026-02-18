特別国会はきょう開会し、高市総理が再び総理大臣に指名され、夜には第2次高市内閣が発足します。【映像】初登院した自民党の新人議員らの様子テレビ朝日政治部・村川仁基記者「けさ、衆院選で圧勝した自民党の新人議員らが初登院しました」最年少で初当選 自民・村木汀衆院議員「国民の皆様の声をしっかりと聞きそれを国政に届けていくそういった議員になれたらと思っています」落選を経て衆院初当選 自民・丸川珠代衆院議員「