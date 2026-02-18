将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が2月18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第4局2日目の対局が行われている。勝負所で迎えた昼食休憩では、藤井王将が「けんけんかつお食べ比べ丼」、永瀬九段が「南紀串本よしだ本鮪重」をオーダーした。【映像】ご飯が見えない！藤井王将のかつお丼永瀬九段のペースで進行してい