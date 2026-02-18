18日公開のレディースブランド「23区」の新ブランドムービーに俳優の見上愛（25）が出演。「Cool」スタイルの「AI」と、「Cute」スタイルの「愛」という2つの顔を演じ分けた見上の雰囲気の変化や、猫と一緒に撮影に臨む無邪気な笑顔は必見だ。【映像】見上愛、猫と一緒に撮影に臨む無邪気な姿インタビューでは、最近思わず笑顔になったことを聞かれ、次のように答えた。見上「今回の猫ちゃんとの撮影が最近で一番笑った気がす