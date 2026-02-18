ギミックが続急伸している。１８日朝のテレビ東京系経済報道番組「Ｎｅｗｓモーニングサテライト」で紹介されたことが好材料視されているようだ。上場したての企業にフォーカスする特集「ＩＰＯ、その次の一歩」のコーナーで、横嶋大輔社長のインタビューや医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」、医療情報誌「頼れるドクター」など同社のさまざまな取り組みが紹介された。 出所