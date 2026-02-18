MLB・ドジャースの編成本部長であるアンドリュー・フリードマン氏が、大谷翔平選手の投手起用について語りました。大谷選手は、WBCで打者に専念。このことについてフリードマン氏は「競争心旺盛な彼としては納得はしていなかった」と当初を振り返ります。それでも、大谷選手にとっては「今年も10月まで投手として戦い抜くことが重要な役割」であることと、「自身も今後8年間は投手を続けたいと思っている」ということを踏まえて話