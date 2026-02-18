株式会社ＶＡＺと株式会社ＴＷＩＮＰＬＡＮＥＴの共同プロデュースの１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が、１ｓｔシングル「青春のエフェクト」を１８日、デジタルリリースし、デビューした。記念すべきデビュー曲となる同曲は、青春の疾走感を凝縮した爽快感あふれる王道アイドルソング。女子中高生を中心に人気を誇るＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「めるぷち」にて現在開催中の大型プロジェクト