お笑いタレント・はなわ（49）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。初孫が誕生して心境の変化があったことを明かした。中学時代に知り合った妻・智子さんとは昨年銀婚式を迎え、3人の子供たちは現在、長男が25歳、次男は21歳、三男は15歳となった。その長男は2年前に結婚、はなわにとっては初孫となる第1子が誕生した。2歳になった初孫について、はなわは「かわいいですね〜」と感激。