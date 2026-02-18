「ドジャース春季キャンプ」（１７日、グレンデール）ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が野手組のキャンプインに合わせて行われた全体ミーティングの様子を公開。大谷翔平投手が目を見開きながらロバーツ監督を見つめるシーンがあった。指揮官はミーティングの冒頭、「現代は常に『自分をどう売り込むか』が中心になりがちだ。でももし仲間のためにプレーできるなら、自分よりも大きな何かのためにプレーできる