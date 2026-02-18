2025年に元「TOKIO」の国分太一をめぐる騒動で大きな注目を集めた日本テレビ。同社の番組プロデューサーに不穏な疑惑が取りざたされ、波紋を呼んでいる。発端となったのは、2月17日の「女性セブンプラス」の報道だ。「日本テレビのバラエティ番組を担当していた女性プロデューサーが、別の部署に異動したと伝えられました。記事によれば、このプロデューサーは若手の男性アイドルグループを私的な飲み会に呼び出すなど、不適切