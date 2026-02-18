ローソンは、2月24日から、全国のローソン店舗(一部店舗での取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』のオリジナルグッズを販売する。今回、描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドやグリッター缶バッジなどが登場する。○ローソン限定オリジナル商品2月24日より順次、一部店舗のローソン店頭限定で『東方ダンマクカグラ ファンタジア・ロスト』のオリジナ