フィギュアスケート女子で２００６年四大陸選手権銀メダリストの中野友加里さん（４０）が１８日にＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）に出演した。この日はミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートを特集し、佐野稔さん、樋口新葉さんとともに解説した。ネットは「中野友加里さんだ！！うわぁ！！当時見てた」「中野友加里さんテレビに出てる！現役時代めちゃ応援してました！！」「ひるおび見てたら