高市早苗首相が18日までに自身のXを更新し、2027年国際園芸博覧会『GREEN×EXPO 2027』（横浜花博）の公式キャラクター「トゥンクトゥンク」との“会話”を明かした。【動画】「仲良くなろうね！」 高市首相とトゥンクトゥンクの会話開幕まで400日を切り、首相官邸のトゥンクトゥンクがおしゃべりできるようになった。高市首相は「今朝、官邸の玄関で、トゥンクトゥンクが突然声をかけてくれたので、『開幕までいよいよ400日