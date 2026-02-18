お笑いコンビ「2丁拳銃」の小堀裕之（52）と川谷修士（51）が18日、出演舞台「奇喜怪快」（来月25〜30日、大阪・COOLJAPANPARKOSAKA）に向けた取材会を都内で行った。関西の演劇を盛り上げるため、吉本興業、ネルケプランニング、ゴーチ・ブラザーズ、サンライズプロモーション大阪がタッグを組んだ「関西演劇企画」の第2弾。現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」からインスパイアを受け、小泉八雲の世界観や怪談