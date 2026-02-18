俳優高橋英樹（81）が18日、自身のブログを更新。手術後の経過を報告した。高橋は「お早うございます今朝は少し寒さが和らぎました」とあいさつし、朝食の写真をアップした。続けて「今日は早朝から左手手術あとの検診をしてきましたお陰様で順調に回復しています」と術後の回復をつづった。高橋は1月9日に左手バネ指と手首の手術を受け、13日には「バネ指手根管開通手術の為全身麻酔でしたが熟練の先生方のお陰でキズも最