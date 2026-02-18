オリオンツアーは、「春旅セール」を3月2日午後11時半まで延長開催する。当初は2月16日午後11時半まで開催を予定していた。2月1日から6月30日出発分までの、「春旅セール」の記載があるJAL利用ツアー商品が対象となる。出発地は東京/羽田、名古屋/中部、大阪/伊丹、大阪/関西、札幌/千歳、福岡。東京/羽田発の一例では、札幌2日間（クインテッサホテル札幌、2名1室利用）が11,000円から、大阪2日間（ホテル新大阪、2名1室利用）が1