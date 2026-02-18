息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話【漫画】本編を読む毎年訪れる“スギ花粉シーズン”。花粉によって、くしゃみや鼻づまり、目のかゆみなどに悩まされている人も多いのではないだろうか。そんなときに試してみたいアレルギー症状の治療法「舌下免疫療法」について、小学生の息子の治療体験をわかりやすく漫画にしたエェコ(@nakiri_aik)さんの「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」を紹介。あわせて、作者のエ