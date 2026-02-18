3月10日と11日に行われる、石川県内の全日制公立高校の一般入学試験の願書受付が18日から始まりました。入学願書の受付が始まった石川県内40の全日制公立高校のうち、金沢二水高校では18日午前9時すぎから、中学校の教員が願書の提出に訪れ、高校の職員が記載事項に間違いや漏れなどがないか確認していました。石川県はWEB出願に向けたシステムの整備を進めていて、書類での出願は2025年度が最後となります。石川県内の全日制公立