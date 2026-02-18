先ほど衆議院本会議で新たな議長に自民党の森英介元法務大臣が選出されました。森氏は自民党の麻生副総裁の側近として知られ、これまで法務大臣のほか党の憲法改正推進本部長などを歴任してきました。今後、安定的な皇位継承に向けた皇族数の確保策をめぐる与野党協議のとりまとめ役を担うことになります。また副議長には、中道改革連合の石井啓一元公明党代表が選出されました。石井氏は公明党の代表として臨んだおととしの衆議院