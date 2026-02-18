オードリーの若林正恭（４７）がのどの不調のため３週間、休養することが１８日、所属事務所から正式発表された。事務所は若林について「以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と報告。「医師および本人と協議のうえ、約３週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくこととなりました」とした。３週間をめどとする休養