ドジャースの山本由伸投手（２７）が１７日（日本時間１８日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで２度目のライブＢＰに登板。ＷＢＣ韓国代表のキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）に逆方向の左翼へ本塁打を運ばれた。それでも山本は打者８人を相手に２三振を奪うなど順調な仕上がり。一方、キム・ヘソンは山本から２安打を放ち好調をアピールした。専門メディア「ドジャースネーション」は「キム・ヘソンは、トミー・エ