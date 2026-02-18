【モデルプレス＝2026/02/18】元日向坂46の濱岸ひよりが2月17日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の肩出しニットワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】元日向坂46メンバー「リラックスした笑顔が最高」肩出しニット姿で彼女感あふれる◆濱岸ひより、肩出しミニニットワンピ姿披露濱岸は「おさんぽ」とコメントし、愛犬とのお散歩ショットを数枚投稿。川岸のベンチで犬を抱き、美しい肩がのぞくざっくりとしたベージュの