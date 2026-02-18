俳優の宮脇優が１８日、都内で主演を務める舞台「奇喜怪快」（高梨由作・演出、３月２５日から大阪・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＳＳホールほか）合同取材会に出席した。居場所を失った怪談好きの高校生が、たどり着いた不思議な寺「善幸寺」で、運命が動き出す現代怪談演劇。主人公・小泉カイを演じる宮脇は「すごく緊張もあるんですけども、特に一番後ろの方まで心に響く作品にしたい」と意気込む。今作