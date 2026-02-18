ＮＢＡレイカーズ所属のディアンドレ・エイトンが、少量のマリフアナ所持疑いでバハマの空港で拘束されたと１７日、ＥＳＰＮなどが報じた。バハマ出身のエイトンを担当する弁護士によると、マリフアナは他人のかばんに入っていたもので、エイトン本人は簡単な取り調べの後で釈放されたという。声明では「捜査官はごく少量のマリフアナはエイトンのバッグにはなかったにもかかわらず捜査は継続され、すぐ釈放された」としている