ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（23）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。グループ内で困っていることを明かした。この日は同グループの那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我とともにゲスト出演。番組の人気企画「ぽいぽいトーク」でレギュラー陣からの勝手なイメージに答えた。「ハリセンボン」の箕輪はるかから「元気ありすぎてロケバス乗るときにサザエさんのエンディングみたいになっ