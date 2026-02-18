ミラノ・コルティナオリンピックは１７日（日本時間１８日）、フィギュアスケート女子のショートプログラムが行われた。７７・２３点で２位につけた坂本花織（シスメックス）の選曲は「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」。坂本は今季限りでの引退を表明しており、集大成となる華麗な滑りに、ＳＮＳでも感動や惜別の声が広がった。（デジタル編集部）同曲は英国出身の歌姫サラ・ブライトマンと、今大会の開会式でも美声を披露した