愛知県教育委員会は、ことし（2026年度）の公立高校入試 定時制課程･通信制課程（フレキシブルハイスクール）の合格発表を行い、第2次選抜の募集人員などを公表しました。 【一覧で掲載】愛知県公立高校入試2026 第2次選抜 定時制課程･通信制課程（フレキシブルハイスクール）募集人員 一覧はコチラ 募集人員などを画像で掲載しています。 ■定時制課程 第2次選抜の日程出願期間：3月5日（木）午前9時～3月12