警察官になりすまして、高齢者から939万円をだまし取ったとして、44歳の女がきょう（18日）逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、台湾出身で住所不定の無職の女（44）です。 警察の調べによりますと、女は特殊詐欺グループの一員で、2025年9月、警察官になりすました詐欺グループが、高松市の男性（当時80）に電話をかけ、「あなた名義で銀行の口座が作られ、犯罪に利用されている可能性があり、捜査をして