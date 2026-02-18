２０２５年に広島県安芸郡府中町の公園で男性が殺害された事件で、１０代の男女３人が逮捕され、うち２人が起訴されました。現在拘置所にいる１人が、広島テレビの廣原汐音記者の取材に応じ、凶悪な犯罪に手を染めた経緯や現在の心境について話しました。 ２０２５年４月１２日。事件は、暗い夜の公園で起きました。安芸郡府中町で東京都の会社員の男性が頭などを殴られて死亡し、現金やスマートフォンなどが奪われました