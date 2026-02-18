佐賀県基山町は、町出身のお笑いコンビ「どぶろっく」の森慎太郎さん（４７）と江口直人さん（４７）に町民栄誉賞を贈った。２人は２００４年９月にコンビを結成し、テレビ番組「キングオブコント２０１９」で優勝。ミュージシャンとしても活動し、古里のＰＲソング「佐賀の先っぽ基山」を作るなど音楽やお笑いを通じて町の魅力を発信している。１８年から町ふるさと大使を務めている。１月２５日に町役場で授賞式が開かれ、