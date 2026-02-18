特別国会が18日に召集され、9年ぶりに国政に復帰した参政党の豊田真由子政調会長は記者団の取材に応じ、「本当に新たな気持ち、まっさらな気持ちで、与えられた使命と職責をしっかりと果たし、少しでも日本国のためにお役に立てるように精いっぱい働きたい」と意気込みを語った。豊田氏は、2017年に秘書に対する暴言などが問題となって自民党を離党し、その後、落選した。今回の衆院選に参政党から比例北関東ブロックで立候補して