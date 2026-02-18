ユニットコムは2月17日、ビジネスご優待会員サイトにおいて「ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭」を開始した。あわせてパソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員を対象に、BTOパソコン送料無料施策も実施している。ユニットコム、法人会員優待サイト限定の「ビジネスご優待会員サイト 6周年記念感謝祭」ビジネスご優待会員サイトが6周年を迎えたことを記念し、同社おすすめのBTOパソコンや担当バイヤーが厳選したPCパ