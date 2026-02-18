【「カラオケJOYSOUND for STREAMER」×「Alive Studio byGMOペパボ」コラボ企画】 2月18日～実施 エクシングは、ライブ配信・動画投稿者（ストリーマー）をターゲットに展開しているカラオケサービス「カラオケJOYSOUND for STREAMER」において、GMOペパボが運営する配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」とコラボレーション企画を展開