ローソンは、2月24日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、スマートフォン向けゲームアプリ『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』の5周年を記念したキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイル(全8種)がもらえる企画や、オリジナルグッズも販売する。○先着・数量限定でもらえるオリジナルクリアファイル2月24日AM