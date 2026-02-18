昨日は低下が目立った日本の長期債利回り。先週2.23%台を付けていた10年債利回り（381回債）は、今週は月曜日の2.21%前後のもみ合いから、昨日2.12%前後まで低下。今朝は2.12%前後から2.094％と1月9から以来の水準まで下げるなど、利回り低下が継続していた。しかし、その後は反発しており、2.14%台を回復している。 JGB10Y2.140