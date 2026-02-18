衆院選で歴史的勝利を成し遂げた高市早苗首相（64）。長期政権も夢ではないが、その内情を探ってみると、党内に意外な不協和音が……。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」「諦めていません」今回の衆院選で自民党は、結党以来最多となる316議席を獲得。衆院議員定数の3分の2に当たる310議席を優に上回るため、ねじれが続く参議院で仮に与党法案が否決されても、衆院で再可