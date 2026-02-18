LCD-GDQ271JAWOS アイ・オー・データ機器は、「webOS Hub」を搭載した27型ゲーミングモニターGigaCrysta「LCD-GDQ271JAWOS」を4月上旬に発売する。価格はオープンで、直販価格は79,750円。 リフレッシュレート最大180Hzのゲーミング性能と、エンタメコンテンツを楽しめるスマート機能を1台に融合したモニター。解像度はWQHD(2,560×1,440ドット)。パネル方式はIPS。