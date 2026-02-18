2025年11月、大分県日出町の住宅で母親を殺害しようとした疑いで現行犯逮捕された北九州市立大学の准教授が17日付で不起訴処分になりました。 不起訴処分になったのは北九州市立大学の准教授の40代の男性です。 警察によりますと男性は2025年11月、日出町にある実家で当時76歳の母親を刃物で殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されその後、精神鑑定をするために鑑定留置されていました。 地検は17日付けで不起訴処分としていて、