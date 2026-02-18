大分県大分市で開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」の来場者数が18日、7万人を突破しました。 県立美術館で開かれている「金曜ロードショーとジブリ展」は日本テレビの金曜ロードショーの歩みとともにスタジオジブリの作品の歴史を振り返る展覧会です。 7万人目の来場者 橋本さん夫婦 開幕から33日目となった18日、来場者数が7万人を突破。7万人目となったのは幼い頃か