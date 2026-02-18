春の訪れを告げています。 大分県大分市の梅の名所・吉野梅園では梅が咲き始め訪れた人を楽しませています。 吉野梅園 白や赤の花びらが可愛らしい梅の花。 大分市の吉野梅園では梅が咲き始めていて市によりますと現在四分咲きです。 臥龍梅などおよそ450本の梅の木が植えられているほか菜の花も咲いていて、園内では一足早く春の訪れを感じることが出来ます。 吉野梅園 ◆訪れた人「先週末