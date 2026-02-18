社長などになりすましてメールを送り、会社から現金をだまし取るいわゆる「ニセ社長詐欺」が全国で相次いでいて、大分県警が注意を呼び掛けています。 ◆県警 福岡弘毅 刑事部長「『ニセ社長詐欺』と称される詐欺は自社の経営者などに成りすまして金銭等をだまし取るもの」 17日、県警が注意を呼びかけたのは、特殊詐欺の新手の手口「ニセ社長詐欺」。 会社をねらった特殊詐欺で、従業員のメールアドレスに社長など