将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局2日目が18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指されている。昼食休憩明けの珍事に応じた立会人の稲葉陽八段（37）の“神対応”が注目された。対局再開直後、盤側にコーヒーを飲む用のマグカップがないことに気がついた永瀬。現場にいたカメラマンにマグカップの用意を要