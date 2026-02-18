必ずやって来る人生の終わり。その時に向けた準備「終活」のセミナーが17日大分県杵築市で開かれました。 終活セミナー 終活のセミナーが開かれたのは杵築市の葬祭場です。これはJAおおいたが主催したもので、17日はおよそ60人が参加しました。参加者に配られたのが「エンディングノート」です。 このノートに終活で気になることをまず書き出すことで「自分の考えが整理されてい