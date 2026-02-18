中国では旧正月にともなう春節の大型連休が始まっています。しかし、日中関係の緊張を背景に中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけていて大分県内の観光地にも影響が出ているのか取材しました。 ◆TOS田辺智彦記者「春節に合わせた大型連休を迎え湯布院の湯の坪街道はご覧の通りにぎわっている。ただ、店の人からは中国からの観光客は減ったという声も聞かれる」 湯の坪街道 由布市湯布院町の湯の坪街道です。