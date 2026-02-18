浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」が開幕した。昨年大みそかの川口オートで落車し、膝の腓骨（ひこつ）とあばら骨折の重傷。戦線を離脱し、ここが復帰戦の篠原睦（48＝飯塚）が6Rに登場、見事に1着をもぎ取った。「良かった良かった。これ以上ないですよ」。周囲の祝福に笑顔で応えた。「思いのほか、早く復帰できて、その上に白星。凄くうれしい。フレームもエンジンも組み直したが乗り心地がいい。もうタ