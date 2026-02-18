2月18日（現地時間17日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、メイソン・プラムリーと10日間契約を結んだことを発表した。 オールスターブレイクを迎えた時点で、スパーズはウェスタン・カンファレンス2位の38勝16敗。ロスターにはビクター・ウェンバンヤマやディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスルらを擁し、7シーズンぶりのプレーオフ出場を目