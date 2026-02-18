川崎ブレイブサンダースは2月18日、オマール・ジャマレディンが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2のレバノン代表（FIBAランキング28位）、ドゥシャン・リスティッチが「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 ヨーロッパ地区予選」Window2のセルビア代表（同3位）に選出されたことを発表した。 現在25歳のジャマレディンは、194センチ95キロ