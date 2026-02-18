大阪ソーダは４日ぶりに急反発した。ＳＢＩ証券が１７日、大阪ソーダの目標株価を２６００円から２９００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続する。肥満症治療薬向けの精製材料の中期的な成長性の高さを評価したうえで、今後の収益ドライバーとなると指摘。同証券は大阪ソーダの２７年３月期営業利益予想を２２０億円に設定している。 出所：MINKABU PRESS