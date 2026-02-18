セックが大幅反発している。この日、同社が慶応義塾大学などと共同で提案・応募した研究開発テーマが、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）宇宙探査イノベーションハブが進める共同研究「ＭｏｏｎｔｏＭａｒｓＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ」の第１３回研究提案募集において共同研究先として採択が内定したと発表しており、好材料視されている。 研究開発テーマ「次世代月面ロジスティクスに資する積載能力強