ワンダープラネットが後場マイナスに転じる。午前１１時４５分ごろ、ブシロードと共同開発した新作モバイルゲーム「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲＮＥＮ×ＳＵＲＶＩＶＯＲ」（略称ネンサバ）の配信を開始したと発表した。ただ、昨年１２月にリリース日を発表して以降、株価は急上昇していただけに、材料出尽くし感による売りが出ているようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含